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جنوب أفريقيا تفرض حظرًا للتجول اعتبارا من مطلع مايو

03:18 م السبت 25 أبريل 2020
جنوب أفريقيا تفرض حظرًا للتجول اعتبارا من مطلع مايو

جنوب أفريقيا تفرض حظرًا للتجول اعتبارا من مطلع ماي

جوهانسبرج- (د ب أ):

قررت جنوب أفريقيا فرض حظر للتجول اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد، الذي يتجه إلى التوقف بشكل فعلي بسبب حالة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، عن حكومة جنوب أفريقيا، يبدأ حظر التجوال في الساعة الثامنة مساءا وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.

وفاقم الوباء والإغلاق الذي بدأ سريانه في 27 مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس المشكلات التي تعاني منها البلاد، حيث توقع البنك المركزي انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.1 بالمئة هذا العام.

حظر التجوال جنوب افريقيا فيروس كورونا

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