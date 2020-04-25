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الرئيس البيلاروسي يقرر وضع دستور جديد لبلاده

03:09 م السبت 25 أبريل 2020
الرئيس البيلاروسي يقرر وضع دستور جديد لبلاده

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

مينسك- (أ ش أ):

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إنه سيظهر، خلال "الخطة الخمسية" الجديدة، في بلاده دستور جديد.

وأضاف لوكاشينكو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "مسألة الدستور لا تزال مطروحة، ولم يتم إلغاؤها.. هنا يمكننا بشكل مؤكد القول، إنه سيظهر لدينا على الأرجح، دستور جديد في الخطة الخمسية الجديدة".

وأوعز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في ديسمبر من العام الماضي، للبرلمان الجديد بالانضمام إلى العمل الجاري في مجال وضع مشروع دستور جديد.

هذا المحتوى من

Asha
رئيس بيلاروسيا دستور جديد بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

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