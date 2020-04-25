ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 136 حالة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 136حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلت وقائعه قناة"الإخبارية" السعودية، إلى تسجيل 1197 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 16299 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 166 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2215 حالة.