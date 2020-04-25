للمرة الثانية على التوالي.. إسبانيا تُسجل أقل من 400 وفاة بسبب كورونا

مدريد- (د ب أ);

سجلت أسبانيا أقل من 400 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر على أن الوباء ربما يستقر في البلاد، التي تواجه أسوا تفش للفيروس في أوروبا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن حالات الوفاة زادت 378 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22902، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة اليوم السبت، وذلك بالمقارنة بـ 367 أمس الجمعة.

وخففت أسبانيا هذا الأسبوع بشكل جزئي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم وستسمح للأطفال بمغادرة منازلهم، مرة واحدة في اليوم برفقة أحد البالغين اعتبارا من الأحد القادم.