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المركز الروسي لإيواء اللاجئين السوريين: إزالة الألغام من 1,9 هكتار بدمشق ودرعا

01:55 م السبت 25 أبريل 2020
المركز الروسي لإيواء اللاجئين السوريين: إزالة الألغام من 1,9 هكتار بدمشق ودرعا

إزالة الألغام

موسكو- (أ ش أ):

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن وحدات سلاح الهندسة بالقوات المسلحة السورية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بإزالة الألغام من 1.9 هكتار من الأراضي في محافظتي دمشق ودرعا.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم السبت، أنه تم اكتشاف وتدمير 50 عبوة ناسفة جراء هذه العملية، موضحا أنه لم يتم تسجيل أية حالات عودة للاجئين السوريين من خارج البلاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية.

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