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ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19 حالة في الكويت

01:51 م السبت 25 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19 حالة في الكويت

ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19 حالة في الكويت

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 278 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة .

وأعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 43 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 656حالة.

الكويت فيروس كورونا

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