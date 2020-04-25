ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19 حالة في الكويت
الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 278 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة .
وأعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 43 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 656حالة.
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