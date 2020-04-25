المتحدث باسم الخارجية: في ذكرى تحرير سيناء الحبيبة تتجلى أعظم الأمثلة في مواجهة التحديات

القاهرة- (أ ش أ):

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في ذكرى تحرير سيناء الحبيبة تتجلى أعظم الأمثلة والعِبَر في مواجهة التحديات.

وقال حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت- "في ذكرى تحرير سيناء الحبيبة تتجلى أعظم الأمثلة والعِبَر في مواجهة التحديات، حين تحقق النصر بفضل بسالة وتضحيات قواتنا المسلحة، ومن خلفها وعيّ ومسئولية شعبنا العظيم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".