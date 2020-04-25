أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

روسيا: استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في المجال النووي سيكون في مصلحة الطرفين

01:48 م السبت 25 أبريل 2020
روسيا: استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في المجال النووي سيكون في مصلحة الطرفين

سيرجي ريابكوف

موسكو- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن استمرار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المجال النووي سيكون في مصلحة الطرفين، وإنه سيكون من الخطأ فقدان الخبرة المكتسبة في العمل المشترك.

وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - "ننطلق من حقيقة أن التعاون الوثيق المستمر في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل الموثوق لمجمع الطاقة النووية، في مصلحة موسكو وواشنطن، حيث إنه وعلى مدى عقود من التعاون، تراكمت خبرة واسعة، وسيكون من الخطأ أن نخسرها".

وتوضح استراتيجية وزارة الطاقة الأمريكية، التي نُشرت أمس، أن الولايات المتحدة ستُخرج روسيا والصين من أسواق التقنيات النووية الموجودة تحت تأثيرهما، وستستعيد مكانتها الرائدة عالميا في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا المحتوى من

سيرجي ريابكوف روسيا الولايات المتحدة المجال النووي

الخبر التالى:

تحالف عالمي يسعى لجمع الأموال اللازمة لتسريع البحوث الطبية حول كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية: قيمة زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى