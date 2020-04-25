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مسيرة غاضبة في مقديشو عقب مقتل شخصين أثناء فرض حظر التجوال

01:36 م السبت 25 أبريل 2020
مسيرة غاضبة في مقديشو عقب مقتل شخصين أثناء فرض حظر التجوال

مقتل شخصين أثناء فرض حظر التجوال

مقديشو- (بي بي سي):

طافت مسيرة لمحتجين غاضبين شوارع العاصمة الصومالية مقديشو، حيث أقدم المشاركون فيها على اضرام النيران في الحواجز التي وضعتها الشرطة وذلك بعد مقتل شخصين بنيران رجل شرطة أثناء محاولة قوات الأمن فرض حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا عمدة المدينة إلى التزام الهدوء مشيرا إلى أنه تم القبض على رجل أمن بسبب الحادثة وأنه سيقدم للمحاكمة.

وتحدثت تقارير عن أن رجل الشرطة أطلق النار على رجل كان يقف خارج منزله ليرديه قتيلا هو وزوجته الحامل.

وشاركت حشود كبيرة في الجنازة التي جرت صباح اليوم.

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