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ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 5650 حالة في إيران

01:33 م السبت 25 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 5650 حالة في إيران

ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا في إيران

طهران- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5650 حالة، وذلك عقب تسجيل 76 حالة وفاة جديدة.

وقال جهانبور - حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية - إن حصيلة الإصابات بالوباء في البلاد بلغت 89328 حالة، وذلك بعد تسجيل 1134 إصابة جديدة اليوم.. مضيفا أن عدد الحالات الحرجة بلغ 3096 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 68 ألفا و193 شخصا حتى الآن.

وأشار إلى أن 410 آلاف و75 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في كافة أنحاء إيران حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وبعدها انتشر الوباء في معظم دول العالم، حيث أصيب أكثر من 2,7 مليون شخص وتوفى 196 ألفا آخرين.

هذا المحتوى من

Asha
وفيات كورونا فيروس كورونا إيران

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