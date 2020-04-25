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روسيا تدعو للتركيز على مكافحة كورونا بدلا مسألة تعليق التمويل الأمريكي للصحة العالمية

12:11 م السبت 25 أبريل 2020
روسيا تدعو للتركيز على مكافحة كورونا بدلا مسألة تعليق التمويل الأمريكي للصحة العالمية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (د ب ا):

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مشاركته في برنامج "اللعبة الكبرى"،حسبما ذكرت قناة"روسيا اليوم" اليوم السبت.

وقال لافروف: "أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لذلك إذا أخذنا أرقاما نسبية، فإننا نجد أن الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم".

وأضاف الوزير الروسي: "لكن لم يسبق لأي موظف في الأمانة، مهما كانت جنسيته، أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة".

وتابع أنه يجب التركيز بالدرجة الأولى على التدابير اللازمة لتطوير اللقاحات، إلى جانب التدابير الاحترازية وإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي وما إلى ذلك.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 14 أبريل، أنه أصدر تعليمات لحكومته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، معتبرا أنها "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

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