صربيا تعتزم ارسال معدات طبية إلى إيطاليا
بلجراد- (د ب أ):
تعتزم صربيا، المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ارسال إمدادات طبية ووقائية إلى إيطاليا اليوم السبت لإظهار التضامن في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومن المقرر أن يزور الرئيس أليكسندر فوسيتش مطار بلجراد لتفقد الطائرة المليئة بالمساعدات قبل توجهها إلى إيطاليا.
وقبل يوم التقى فوسيتش سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلجراد لمناقشة الجائحة وعرض تقديم المساعدة من المعدات المتنوعة الفائضة لدى صربيا إلى "أي دولة عضو قد تحتاجها".
وقال فوسيتش: "صربيا ممتنة للغاية على مساعدة الاتحاد الأوروبي خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.. سوف نفخر دائما بها".
وأضاف أنه عرض حزمة المساعدات في اتصال هاتفي مع لوكا زايا عمدة مدينة فينيتو الايطالية.
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