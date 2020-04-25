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أمريكا تستأثر بـ"ربع" وفيات كورونا عالميا

12:07 م السبت 25 أبريل 2020
أمريكا تستأثر بـ"ربع" وفيات كورونا عالميا

وفيات كورونا

واشنطن- (دب ا):

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-18)على مستوى العالم أكثر من مليونين و800الف ، كان نصيب الولايات المتحدة منها حتى الآن أكثر من الربع، بعدما بلغ عدد حالات الوفيات أكثر من 50ألف حالة بها.

وارتفعت الإصابات بين أفراد طاقم سفينة سياحية بدون ركاب رست في اليابان، بينما تستعد المسارح في كوريا الجنوبية لإستئناف انشطتها.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المرضى من تناول أدوية الملاريا التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة بلومبرج، بلغ عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 51ألف حالة، أي ضعف العدد تقريبا في إيطاليا ، التي سجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات. وسجلت الصين 12 حالة جديدة ، 11 منها قادمة من الخارج، مع 29 حالة لم تظهر عليها الأعراض.

وشهدت إسبانيا وإيطاليا أقل عدد من الوفيات منذ خمسة أسابيع ، بينما تعتزم بلجيكا تخفيف إغلاقها بدءًا من شهر مايو المقبل.

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