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تمديد الإغلاق في مدينتين هنديتين جراء ارتفاع الإصابات بكورونا

12:06 م السبت 25 أبريل 2020
تمديد الإغلاق في مدينتين هنديتين جراء ارتفاع الإصابات بكورونا

تمديد الإغلاق في مدينتين هنديتين

مومباي- (د ب أ):

قال مسؤول حكومي إقليمي هندي إن الإغلاق في مدينتي مومباي وبونا قد يمتد إلى يونيو.

ونقلت صحيفة "إكونوميكس تايمز" عن المسؤول، الذي لم تسمه ، قوله إن القيود المفروضة على حركة القطارات المحلية والحافلات والمتاجر والمنشآت سوف تستمر لما بعد موعد الانتهاء المعلن سابقا وهو الثالث من مايو بسبب القفزة في الإصابات.

ودفعت زيادة ثابتة في الحالات الجديدة في بونا التي تبعد عن مومباي ثلاث ساعات بالسيارة، إدارة المدينة بالفعل إلى فرض الإغلاق بشكل أكثر حدة وتحولت المدينة بأكملها إلى منطقة احتواء.

وقالت الصحيفة إن مومباي، العاصمة المالية للبلاد، سجلت أكثر من 4500 حالة إصابة ومع زيادة يومية تبلغ نحو 200 إصابة.

وسجلت الهند حتى الآن أكثر من 24 ألف إصابة و780 حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

اغلاق مدن الهند فيروس كورونا

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