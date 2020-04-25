تايوان: أغلب الإصابات بكورونا بسفينة للبحرية أعراضها طفيفة

تايبيه- (د ب أ):

ذكرت تايوان اليوم السبت أن أغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تبين أنها ترجع لإحدى السفن التابعة للبحرية لا تعاني سوى من أعراض طفيفة، بعد الإعلان عن حالة أخرى مؤكدة.

وذكر مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة أن أحدث حالة ترفع إجمالي حالات العدوى من السفينة إلى 31 حالة.

وقال المركز إن مريض كورونا الجديد وهو متدرب بالبحرية في العشرينيات من عمره، كانت نتائج فحوصاته قد جاءت سلبية في 18 أبريل ولكن جرى العثور على أجسام مضادة في دمه. وجرى فحصه مجددا من الفيروس أمس الجمعة وأكدت النتيجة التي صدرت اليوم السبت إصابته بالفيروس.

وقال تشانج شان-تشوين، الاستشاري بمركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة، في مؤتمر صحفي إن أغلب مرضى السفينة لم يكن لديهم سوى أعراض متوسطة أو لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق. وأصيبت إحدى الحالات بالتهاب رئوي.

ولاتزال المصادر المحتملة لفيروس كورونا في مجموعة الإصابات غير معروفة. وكان هؤلاء الأشخاص على متن أسطول تابع للبحرية يضم ثلاث سفن، انطلق في 21 فبراير ورسى في جزيرة بالاو بمنطقة ميكرونيزيان غرب المحيط الهادي في منتصف آذار/مارس الماضي.

وقال المركز إنه حتى الآن لا يوجد علامات على أن الفيروس انتشر أكثر بعد نزولهم من السفينة في 15 نيسان/أبريل.

وحتى اليوم السبت، سجلت تايوان 429 حالة مؤكدة للفيروس. وتوفي ستة أشخاص وتعافى 275 مريضا. ولم تسجل تايوان أي حالات لانتقال محلي للعدوى لمدة 13 يوما متتالية.