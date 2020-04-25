كورونا في لبنان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 حالة
بيروت- ( د ب أ):
أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إلى تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الاجمالي بالبلاد إلى 704 حالات.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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