أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كورونا في لبنان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 حالة

12:05 م السبت 25 أبريل 2020
كورونا في لبنان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 حالة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 حالة في لبنان

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إلى تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الاجمالي بالبلاد إلى 704 حالات.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وفيات كورونا فيروس كورونا لبنان

الخبر التالى:

تايوان: أغلب الإصابات بكورونا بسفينة للبحرية أعراضها طفيفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:آخر تطورات كورونا.. مبادرة عالمية لإنتاج "علاج ولقاح" وتهديد بموجة ثانية