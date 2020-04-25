الصين تؤكد التزامها بحماية الأفارقة خلال تفشي كورونا

بكين- (أ ش أ):

قال سفير الصين لدى إثيوبيا "تان جيان" إن حكومة بلاده تبذل جهودا قوية لحماية الأفارقة وغيرهم من الرعايا الأجانب خلال تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في الصين.

جاءت هذه التصريحات خلال حفل في (أديس أبابا) بمناسبة وصول أحدث دفعة من الإمدادات الطبية التي تبرعت بها الصين إلى 12 دولة ومنطقة أفريقية لدعم مكافحة المرض، ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت.

وقال جيان" إن الصين تلقت مساعدة ودعما قويين من أفريقيا خلال أصعب مراحل حربها ضد تفشي المرض، مشددا على أن الصداقة العميقة سيتذكرها الشعب الصيني ويعتز بها دائما".

وأضاف جيان أن شخصا واحدا فقط من بين نحو 3000 مواطن أفريقي ممن كانوا يعيشون في مقاطعة هوبي (بؤرة تفشي المرض في الصين) أصيب بالمرض، لكنه تلقى العلاج وتعافى من المرض..مؤكدا أن التعاون بين الصين وأفريقيا في مكافحة الفيروس دليل قوي على الصداقة الحقيقية بين الجانبين.