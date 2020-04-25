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مسؤول أمني في ألمانيا يحذر من خطر أصحاب نظريات المؤامرة

10:32 ص السبت 25 أبريل 2020
مسؤول أمني في ألمانيا يحذر من خطر أصحاب نظريات المؤامرة

مسؤول أمني في ألمانيا يحذر من خطر أصحاب نظريات الم

برلين- (د ب أ):

حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، جيورج ماير، من الخطر الذي يشكله أصحاب نظريات المؤامرة وسط جائحة كورونا.

وأعرب ماير، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن الألمانية، عن قلقه البالغ إزاء انتشار نظريات المؤامرة.

وقال ماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "بالتأكيد الكثير منها مبهم ويستحق السخرية. لكن الكثير منها يعيد إلى الأذهان حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية، الذين سخرنا منهم في البداية، حتى انتشرت آراؤهم وصار بعضهم مسلحا في وقت ما. لذلك يتعين مراقبة أصحاب نظريات المؤامرة هؤلاء الآن".

وعزا ماير مسؤولية انتشار نظريات المؤامرة إلى حقيقة أن كثيرا من الناس الآن لا يحصلون على المعلومات عبر وسائل الإعلام الجادة، بل فقط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ألمانيا فيروس كورونا نظرية المؤامرة

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