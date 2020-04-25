الصين تدعو لاستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية لقضية كوسوفو
بكين - (أ ش أ):
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" بريشتينا إلى استئناف الحوار مع بلجراد من أجل إيجاد تسوية سياسية لقضية كوسوفو.
وقال جيون - في كلمة خلال اجتماع عبر الفيديو بمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /السبت/- إن قرار مجلس الأمن رقم 1244 لعام 1999 يشكل أساسا قانونيا مهما لتسوية قضية كوسوفو .. مؤكدا أن بلاده ترى دائما أن أفضل سبيل لحل قضية كوسوفو هي أن تتوصل الأطراف المعنية إلى حل مقبول للطرفين من خلال الحوار والتشاور وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، أن الصين تحترم سيادة صربيا وسلامة أراضيها، وتتفهم شواغلها المشروعة فيما يتعلق بقضية كوسوفو، مشددًا على أنه في هذه الفترة الحرجة التي يواجه فيها العالم تحدي وباء (كوفيد-19)، فإن التعاون والتضامن أصبحا أكثر ضرورة.
وأعرب "جيون"، عن أمل بلاده في أن تضع جميع الأطراف المعنية مصالح شعبها في المقام الأول، وتمتنع عن أي خطاب أو عمل من شأنه تعقيد أو تصعيد الوضع، وتعمل على تهيئة الظروف لإيجاد تسوية مناسبة لقضية كوسوفو.
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