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باكستان تسجل نحو 12 ألف إصابة بكورونا و٢٥٣ وفاة

09:40 ص السبت 25 أبريل 2020
باكستان تسجل نحو 12 ألف إصابة بكورونا و٢٥٣ وفاة

باكستان تسجل نحو 12 ألف إصابة بكورونا


إسلام أباد- (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١١٩٤٠حالة، فيما تم تسجيل ٢٥٣ وفاة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن هذه الإحصائية جاءت بعدما تم تسجيل ١٩٥ حالة إصابة جديدة في إقليم "البنجاب" وتسع حالات جديدة في العاصمة "إسلام أباد"، بالإضافة إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالإقليم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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