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أمريكا ترسل فئرانا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لتجريب لقاحات "كورونا"

08:59 ص السبت 25 أبريل 2020
أمريكا ترسل فئرانا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لتجريب لقاحات "كورونا"

فأر

موسكو - (أ ش أ):
قال ألكسندر سيرجييف رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على استلام فئران بخلايا مناعية بشرية وهو ما قد يساعد في إجراء التجارب قبل السريرية على لقاح فيروس كورونا واختبار الأدوية المعالجة لمرض كوفيد-19 الذي تسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية.

ونسبت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية في نسختها باللغة الانجليزية اليوم السبت، إلى سيرجييف قوله "لقد تبادلنا الخطابات ذات الصلة الآن ونتوقع وصول هذه الفئران إلى روسيا حتى يكون لدينا نماذج شاملة للتجارب قبل السريرية للقاح كورونا".

وطور العلماء الأمريكيون نماذج فئران بخلايا مناعية بشرعية بواسطة الهندسة الوراثية.

وقال سيرجييف "وهذه طريقة ممتازة لكل من اختبار الأدوية وتطوير اللقاحات".

وأضاف، أن أكاديمية العلوم الروسية والأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم ستوقعان خلال الأيام القليلة القادمة بروتوكول تعاون بشأن مكافحة انتشار الفيروسات التاجية الجديدة..مضيفا "هناك كثير من ممثلينا من الشتات الروسي في الولايات المتحدة وهناك كذلك الكثير من الأمريكيين من ضمن الأعضاء الأجانب في أكاديمية اعللوم الروسية يحبون أن يتعاونوا معنا خلال هذه الفترة كثيرا".

وكانت سبعة عشرة أكاديمية علمية، من ضمنها أكاديمية العلوم الروسية، قد أصدرت بيانا في التاسع من أبريل وجه دعوة إلى العلماء في جميع أنحاء العالم إلى التعاون في مكافحة الفيروس الجديد.

هذا المحتوى من

Asha
خلايا مناعية بشرية فئران روسيا لقاحات كورونا

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