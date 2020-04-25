بدء سريان بقاء السكان فى منازلهم بالعاصمة اليابانية لمدة أسبوعين

طوكيو - (د ب ا):​

بدأ اليوم السبت قرار إدارة العاصمة اليابانية طوكيو ببقاء السكان في منازلهم وحتى 6 مايو للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، أن سلطات طوكيو حددت فترة الاثني عشر يوما، حيث تضم عطلات الربيع المعروفة في اليابان باسم "الأسبوع الذهبي" بوصفها "أسبوع البقاء في المنزل".

وقالت محافِظة طوكيو كويكيه يوريكوإن هذه الفترة ستكون حاسمة من حيث تقليل التواصل بين الأفراد بنسبة 80 بالمائة، وهو هدف حددته الحكومة المركزية.

ويقول مسؤلو طوكيو إن الزحام انخفض في الأحياء التجارية المركزية، ولكنه لم ينخفض في شوارع التسوق بالضواحي السكنية.

وعرضت إدارة العاصمة منحا نقدية تصل إلى 37 ألف دولار تقريبا لشوارع التسوق التي تغلق متاجرها طوعيا في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات القومية أثناء هذه الفترة.

ويقول المسؤلون إن متاجر كثيرة عرضت بالفعل الإغلاق المؤقت.

ودعا المسؤلون السكان أيضا لعدم الخروج لشراء الاحتياجات اليومية، إلا مرة كل ثلاثة أيام لمنع حدوث زحام.