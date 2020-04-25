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الجيش الروسي يتسلم طائرتين مطورتين من طراز "تو-160"

07:44 ص السبت 25 أبريل 2020
الجيش الروسي يتسلم طائرتين مطورتين من طراز "تو-160"

طائرات

موسكو - (أ ش أ):
سلم مصنع قازان" الروسي للطائرات، وزارة الدفاع الروسية طائرتي "تو-160" المطورتين.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت، إن عملية تحديث الطائرتين شهدت تطوير أنظمة الملاحة الاستمرارية وقيادة المحركات والأسلحة وذلك باستخدام التكنولوجيات الرقمية، وسمح كل ذلك بتحسين المواصفات التقنية التكتيكية للطائرة.
وقد خضعت الطائرتان لاختبارات على الأرض، وقامت كل منهما بتحليق اختباري للتأكد من جودة الأعمال المنفذة.

يذكر أن "تو-160" عبارة عن طائرة إستراتيجية حاملة للصواريخ تتميز بسرعة فائقة وقدرة على تغيير توجه جناحيها، واتخذ عام 2015 قرار بتحديث أسطول الطائرات "تو - 160" واستئناف إنتاجها المتسلسل.

وتتوفر في حوزة القوات الجوية الفضائية الروسية 16 طائرة من هذا النوع وقامت أول طائرة مطورة من طراز "تو – 160 إم" في 2 فبراير الماضي بأول رحلة جوية لها.

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الجيش الروسي طائرة تو-160 وزارة الدفاع الروسية

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