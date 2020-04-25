لا وفيات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 10 آلاف و 718 شخصًا.

وكان أربعة من المصابين الجدد من الوافدين، بينهم أجنبيان.

واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة بعد أن أفادت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها عدم تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي.

وكانت يونهاب قد أكدت أمس الجمعة عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ 39 يوما.