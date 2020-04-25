مرض موسمي.. بروفيسور فرنسي يتوقع اختفاء "كورونا" في غضون شهر

أكد موقع "رياليتي"وصحيفة "ميدي ليبر" في فرنسا، أن مدير المعهد الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه" ديدييه راوول الذي سبق وأن أكد نجاح تجارب الكلوروكين على المصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يستبعد النهاية الوشيكة لوباء كوفيد-19 خلال شهر.

وقال "راوول"، إن الوباء عبارة عن "مرض موسمي"، مؤكدًا انخفاض عدد المصابين بكورونا في قسم الإنعاش في مرسيليا، مشيرًا إلى أنه "من الممكن أن لا يتمّ تسجيل حالات جديدة للفيروس على الإطلاق في معظم البلدان ذات المناخ المعتدل، بحسب يورونيوز.

وأضح راوول، أن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية في البلدان المعتدلة أكثر شيوعًا في فصل الشتاء وعادة ما تتوقف بحلول فصل الربيع.

ويشير اعتقاد شائع إلى أن الحرارة قد توقف انتشار بعض فيروسات الإنفلونزا، إلا أن الدكتور ديدييه راوول يستبعد ذلك حيث قال إن هناك المزيد من الإنفلونزا في مناطق حارة على مدار السنة، ولا يمكن ربط ذلك بدرجات الحرارة والرطوبة.

وسجّلت فرنسا 389 وفاة إضافية بكوفيد-19 الجمعة، ما يرفع إلى 22245 حصيلة وفيات الوباء على الأراضي الفرنسية منذ مطلع مارس، وسط تراجع مستمر منذ 15يومًا في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.