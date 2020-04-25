أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول لمجابهة فيروس كورونا

04:16 ص السبت 25 أبريل 2020
ترامب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول لمجابهة فيروس كورونا

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور لدعمها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وغرد ترامب بأنه اتصل هاتفيا بالرئيس الإكوادوري لينين مورينو، وقال "سنرسل إليهم أجهزة تنفس صناعي يحتاجون إليها بشدة، والتي قمنا في الآونة الأخيرة بتصنيع الكثير منها، وسنساعدهم بطرق أخرى."

وقال "إنهم يكافحون بشدة ضد فيروس كورونا."

وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس "في طلبه الحصول على أجهزة تنفس صناعي وأدوات اختبار".

كما غرد ترامب قائلا: "تحدثت للتو مع صديقي الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. طلب أجهزة تنفس صناعي، وسوف نقدمها."

وأضاف "يوجد تعاون كبير بيننا."

كما سترسل الولايات المتحدة أجهزة تنفس صناعي، والتي تساعد ضحايا فيروس كورونا، إلى السلفادور.

واشاد ترامب بجهود دول أمريكا اللاتينية في مساعدة بلاده في كبح الهجرة غير الشرعية.

دونالد ترامب أجهزة تنفس صناعي فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

أمريكا: 1258 وفاة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية منذ 3 أسابيع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان