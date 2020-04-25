ترامب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول لمجابهة فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور لدعمها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وغرد ترامب بأنه اتصل هاتفيا بالرئيس الإكوادوري لينين مورينو، وقال "سنرسل إليهم أجهزة تنفس صناعي يحتاجون إليها بشدة، والتي قمنا في الآونة الأخيرة بتصنيع الكثير منها، وسنساعدهم بطرق أخرى."

وقال "إنهم يكافحون بشدة ضد فيروس كورونا."

وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس "في طلبه الحصول على أجهزة تنفس صناعي وأدوات اختبار".

كما غرد ترامب قائلا: "تحدثت للتو مع صديقي الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. طلب أجهزة تنفس صناعي، وسوف نقدمها."

وأضاف "يوجد تعاون كبير بيننا."

كما سترسل الولايات المتحدة أجهزة تنفس صناعي، والتي تساعد ضحايا فيروس كورونا، إلى السلفادور.

واشاد ترامب بجهود دول أمريكا اللاتينية في مساعدة بلاده في كبح الهجرة غير الشرعية.