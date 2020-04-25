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بسبب كورونا.. أيسلندا تلغي صيد الحيتان مجددًا هذا العام

03:22 ص السبت 25 أبريل 2020
بسبب كورونا.. أيسلندا تلغي صيد الحيتان مجددًا هذا العام

أيسلندا تلغي صيد الحيتان هذا العام

ريكيافيك - (د ب أ):
قررت أيسلندا إلغاء صيد الحيتان هذا الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة "ار يو في" التليفزيونية الأيسلندية يوم الجمعة.

ولن تقوم شركة "هفالور" المتخصصة في صيد الحيتان، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في أيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.

وقال كريستيان لوفتسون الرئيس التنفيذي لشركة "هفالور" لصحيفة "ذا مورنينج بيبر "، حسبما ذكرت شبكة "ار يو في" الوطنية إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جعلت معالجة الحيتان في أيسلندا "مستحيلة تقريبا".

وأوضح "لوفتسون"، أن العاملين في محطة صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل "على مسافة قريبة جدا معا" وسيتعين وضعهم جميعا في الحجر الصحي إذا تأكدت إصابة أي شخص بفيروس (كوفيد-19).

وأكد "لوفتسون"، أنه على الرغم من هذه النكسة، فإن "البحث مستمر" في استخدام منتجات الحيتان.

أيسلندا صيد الحيتان فيروس كورونا

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