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واشنطن: اتفاقية التجارة بأمريكا الشمالية تدخل حيز التنفيذ في يوليو

02:44 ص السبت 25 أبريل 2020
واشنطن: اتفاقية التجارة بأمريكا الشمالية تدخل حيز التنفيذ في يوليو

روبرت لايتزر

واشنطن (د ب أ)
قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر في بيان أمام الكونجرس إن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو.

وتحل الاتفاقية المعدلة محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا (نافتا) التي زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تستغل الشركات الأمريكية.

وقال مكتب التجارة الأمريكي في بيان إن "دخول اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية حيز التنفيذ يمثل بدء فصل جديد تاريخي للتجارة في أمريكا الشمالية من خلال دعم تجارة أكثر توازنا وتبادلا، تقود إلى أسواق أكثر حرية وتجارة أكثر عدلا ونمو اقتصادي قوي في أمريكا الشمالية".

وتشمل الاتفاقية المعدلة قواعد عمالة أكثر صرامة يمكن أن تنقل الوظائف من المكسيك إلى أمريكا وكندا، فضلا عن شروط أكثر صرامة بشأن بلد المنشأ.

روبرت لايتزر أمريكا الشمالية الولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة

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