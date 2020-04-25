ترامب: لا علاج لكورونا حتى الآن

وكالات:

في مؤتمر مقتضب لخلية الأزمة الأمريكية، لم يتجاوز نصف ساعة، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأعلن ترامب، أنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.

وأضاف أن إدارته حققت تقدما كبيرا في مواجهة الفيروس خلال السبعة أيام الماضية.

هذا فيما شدد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، على أن الإدارة الأمريكية تحقق تقدما في مواجهة الفيروس.

وقال بنس، إن الجميع سيشهد قريبا تراجعًا كبيرا لفيروس كورونا.

فيما أعلنت مسؤول بخلية الأزمة الأمريكية، أن ٥.١ مليون مواطن أمريكي خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد في مختلف الولايات.

وأكدت الخلية أنه تم إجراء 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة الفيروس.

وأضافت "نقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا".

وأردفت "هيئة الغذاء والدواء وافقت على جملة اختبارات لمواجهة كورونا".

هذا ووصل عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام والأعلى فى العالم وفقا لإحصاء رويترز.

وبحسب الإحصاء أصيب نحو 875 ألف أمريكى بالمرض التنفسى شديد العدوى (كوفيد 19) الذى يسببه الفيروس، وتوفى حوالى ألفى شخص جراء المرض يوميا هذا الشهر.