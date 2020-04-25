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خلية الأزمة الأمريكية: ٥.١ مليون مواطن خضعوا لاختبار كورونا

12:39 ص السبت 25 أبريل 2020
خلية الأزمة الأمريكية: ٥.١ مليون مواطن خضعوا لاختبار كورونا

اختبار كورونا

وكالات:
أعلنت خلية الأزمة الأمريكية، أن ٥.١ مليون مواطن أمريكي خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد في مختلف الولايات.
وأكد مسؤول أمريكي، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، ونقلته فضائية العربية، أنه تم إجراء 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة الفيروس.
وأضاف "نقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا".
وأردف "هيئة الغذاء والدواء وافقت على جملة اختبارات لمواجهة كورونا".
هذا وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.
وأوضح أنه لا يوجد عقار حتى الآن للفيروس.

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