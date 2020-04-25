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خلية الأزمة الأمريكية: أجرينا 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة لكورونا

12:09 ص السبت 25 أبريل 2020
خلية الأزمة الأمريكية: أجرينا 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة لكورونا

مصل مضاد لفيروس كورونا

وكالات:

أكدت خلية الأزمة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا، أنه تم إجراء 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة الفيروس.

وأوضح مسؤول أمريكي، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم السبت "5.1 مليون أميركي خضعوا لاختبار كورونا في مختلف الولايات".

وأضاف "نقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا".

وأردف "هيئة الغذاء والدواء وافقت على جملة اختبارات لمواجهة كورونا".

هذا وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.

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ترامب: وقعت على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة

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