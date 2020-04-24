"كانت ساخرة".. ترامب يتراجع عن تصريحات "حقن مواد التطهير"

وكالات:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع عن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا بمواد التطهير، والتي أثارت انتقادات كثيرة من قبل الأطباء.

وأوضح ترامب اليوم الجمعة، أن تعليقاته بشأن الحقن كانت ساخرة، وقال: "كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين، لمجرد رؤية ما سيحدث".

وفي هذا السياق أصدر البيت الأبيض توضيحا، قال فيه إن تصريحات ترامب تم إخراجها عن سياقها.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن "الرئيس ترامب قال مرارا إن الأمريكيين يجب أن يأخذوا استشارة من الأطباء بشأن علاج فيروس كورونا، وهذا ما شدد عليه من جديد خلال مؤتمره الصحفي أمس".