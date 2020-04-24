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ترامب: ولايات أمريكية ستخفض إنتاجها من النفط

10:27 م الجمعة 24 أبريل 2020
ترامب: ولايات أمريكية ستخفض إنتاجها من النفط

ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولايات تكساس وأوكلاهوما ونورث داكتوتا تعتزم خفض إنتاجها من النفط، بدون تحديد أرقام على وجه الدقة، في خضم الوفرة الكبيرة في إمدادات النفط، ونقص أماكن التخزين، ما أدى إلى تراجعات حادة في الأسعار بالأسواق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنها (الولايات) "تتجه إلى الخفض". كما قال إن كندا سوف تجري تخفيضات.

وقال ترامب إنني "أريد مساعدة هذه الصناعة"، واصفا نفسه بأنه "رجل الطاقة". ووصف التخفيضات بأنها "تطور طبيعي"، ردا على تطورات السوق .

وكان خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط قد هوى بشكل غير مسبوق مسجلا سالب 37 دولارا للبرميل الواحد بنهاية جلسة تعاملات الاثنين الماضي.

وتعافت أسعار النفط من بعض خسائرها، لكنها لا تزال متدنية، ما يثير المخاوف تجاه صناعة النفط الأمريكية التي قد لا تستطيع النجاة إذا ظلت قيمة منتجاتها عند مستوى متدن لفترة من الوقت.

ترامب ولاية تكساس النفط البيت الأبيض

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