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مقتل نحو 17 شخصا في هجوم على الحديقة الوطنية في الكونغو الديمقراطية

10:00 م الجمعة 24 أبريل 2020
مقتل نحو 17 شخصا في هجوم على الحديقة الوطنية في الكونغو الديمقراطية

أرشيفية

جوما (الكونغو) - (د ب أ):

أدى هجوم وقع بالقرب من حديقة فيرونجا الوطنية في شرق الكونغو الديمقراطية إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

واعلن معهد الكونغو لحماية الطبيعة إن المهاجمين أطلقوا النار اليوم الجمعة بالقرب من القسم الرئيسي بالحديقة الوطنية في رومانجابو على مركبة تقل مدنيين.

أضاف المعهد أن حراس الحديقة هرعوا لتقديم العون، وأن ما لا يقل عن 12 حارسا وقائد مركبة وأربعة مدنيين قتلوا خلال الحادث، وجرح أربعة أشخاص آخرين.

وألقى يوناس بانداسي وهو أحد زعماء المجتمع المدنى باللائمة على ميليشيا الهوتو في رواندا في ارتكاب هذا الهجوم.

تحظى حديقة فيرونجا الوطنية التي تقع على الحدود مع أوغندا ورواندا بشهرة عالمية حيث إنها مخصصة لحماية قرود الغوريلا التي لا تعيش إلا في هذه المنطقة المشتركة بين البلدان الثلاثة.

يتعرض حراس الحديقة دائما لهجمات من الميليشيات المختلفة ومحترفي الصيد البري.

وتنشط في شرق الكونغو عدة ميليشيات تتناحر فيما بينها من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية التي تتوافر في المنطقة.

الكونغو الديمقراطية هجوم إرهابي الأرهاب

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