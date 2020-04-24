حاكم نيويورك: تسجيل 422 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تسجيل 422 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كومو في مؤتمر صحفي أوردته قناة الحرة الأمريكية - اليوم الجمعة "هناك 422 حالة وفاة .. أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه لا يزال مروعا".

وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين".

وجاءت تصريحات كوكو بعد ورود تقارير عن تسجيل 438 حالة وفاة في نيويورك يوم أمس الخميس و474 حالة يوم أول أمس الأربعاء.

وسجلت الولاية، في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.