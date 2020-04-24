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العراق يعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا

08:16 م الجمعة 24 أبريل 2020
العراق يعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه تم فحص٢٤١١ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٧٢٩٣.

وأضافت أن مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ٣١ إصابة في العراق ، موضحة أن الوفيات ثلاث حالات، وحالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة.

وتابعت أنه بهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي ١٧٠٨، ومجموع الوفيات ٨٦، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٢٠٤.

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العراق وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا

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