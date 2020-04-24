العراق يعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه تم فحص٢٤١١ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٧٢٩٣.
وأضافت أن مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ٣١ إصابة في العراق ، موضحة أن الوفيات ثلاث حالات، وحالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة.
وتابعت أنه بهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي ١٧٠٨، ومجموع الوفيات ٨٦، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٢٠٤.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:رئيس وزراء السودان يبحث مع ولي عهد أبوظبي تعزيز العلاقات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3891
عدد المصابين
-
1004
عدد المتعافين
-
287
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2721354
عدد المصابين
-
748876
عدد المتعافين
-
191614
عدد الوفيات
إعلان