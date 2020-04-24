تركيا تسجل 109 وفيات و3122 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أنقرة - (أ ش أ):

سجلت السلطات التركية 109 وفيات و3122 إصابة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا ووجهت انتقادات للحكومة التركية بسبب طريقة تعاملها مع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داود أوغلو، إن حكومة العدالة والتنمية قد ارتكبت أخطاء فادحة بعد ظهور الفيروس في يناير مشددا على تأخر تركيا في اتخاذ أية إجراءات حتى مارس الماضى دون أن يخرج أحد ويتحدث، مضيفا "لم يتخذوا اجراءاتهم ولا تدابيرهم عندما كانت حالات الوفيات في إيطاليا وإيران في ذروتها".