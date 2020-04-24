أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إيطاليا بصدد طرد مصريا كان على صلة بمنفذ هجوم إرهابي فى برلين

07:26 م الجمعة 24 أبريل 2020
إيطاليا بصدد طرد مصريا كان على صلة بمنفذ هجوم إرهابي فى برلين

قوات شرطة الدرك الوطنى الإيطالية

روما - (د ب أ):

أعلنت قوات شرطة الدرك الوطنى الإيطالية اليوم الجمعة أن إيطاليا بصدد طرد مواطن مصري أدين سابقا بالتعاطف مع المتطرفين الإسلاميين وبوجود صلات تربطه بأنيس العمري منفذ هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين عام 2016.

وجاء في بيان لشرطة الدرك الإيطالية أن الرجل المصري الذي أنهى عقوبة السجن في مقاطعة كالابريا جنوبي البلاد في مارس، سلك "طريق التطرف" منذ عام 2015 فصاعدا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (43 عاما)، الذي تمت الإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه فقط " إتش إيه "، كان على اتصال مع العمري أثناء إقامتهما في مركز لإيواء المهاجرين.

وتم اقتياده إلى مركز احتجاز قبل ترحيله وإعادته قسرا لأنه هدد قاضيا بالقتل وأعلن اعتزامه ارتكاب عمل إرهابي في إيطاليا.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم منعه من الدخول مرة أخرى إلى منطقة شينجن، المنطقة مفتوحة الحدود التي تضم معظم دول غرب أوروبا، على مدى السنوات العشر المقبلة.

الشرطة الإيطالية إيطاليا برلين الإرهاب

الخبر التالى:

تركيا تسجل 109 وفيات و3122 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان