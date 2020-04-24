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الجزائر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3127 حالة

07:10 م الجمعة 24 أبريل 2020
الجزائر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3127 حالة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 3127 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 120 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 120 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما بلغت عدد الوفيات 415 وفاة، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 1408مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 47 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطات إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد تسعة ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر إلى غاية السابعة صباحا، في حين حظر التجوال عبر كامل التراب الوطني من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.

فيروس كورونا وزارة الصحة الجزائرية الجزائر

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