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الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء

06:04 م الجمعة 24 أبريل 2020
الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء

وزير الصحة الأردنى سعد جابر

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردنية الدكتور سعد جابر، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وإجراء 1500 فحص مخبري ضمن جهود الفحص والتحري عن مصابين.

وبين الدكتور جابر - وفقا لما أوردته وكالة الأنبء الأردنية - أن حالات الإصابة بالفيروس تعود لسائقين قدما من الخارج، أحدهما أردني والأخر من جنسية عربية، وحالتين من المخالطين لسائق مصاب .

وأكد أن المستشفيات سجلت 8 حالات شفاء اليوم منها 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس و3 بمستشفى الأمير حمزة، موضحا أنه مع حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، يبقى تحت العلاج في المستشفيات 105 حالات موزعة بين 87 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و10 بمستشفى الملك المؤسس و8 حالات بمدينة الحسين الطبية.

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Asha
سعد جابر عمان الأردن فيروس كورونا

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