وزير: اقتصاد روسيا يخسر 1.33 مليار دولار في اليوم بسبب قيود كورونا
وكالات:
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الروسي يخسر حوالي 100 مليار روبل [ نحو 1.33 مليار دولار] في اليوم، بسبب القيود المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد .
وقال ريشيتنيكوف، عبر قناة "روسيا 1 " التلفزيونية، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية "في الوضع الحالي، نخسر حوالي 100 مليار روبل [ نحو 1.33 مليار دولار] في اليوم من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء البلاد. هذه خسائر كبيرة للغاية نتكبدها".
وأضاف الوزير، هذه [ الخسائر] هي التكاليف الإجمالية للاقتصاد.
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح يوم أمس الخميس، خلال لقاء مع المصرفيين، بأن المهمة المشتركة تكمن في التقليل من التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
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