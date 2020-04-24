فلسطين تسجل ٤ إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى ٤٨٤

وكالات:

سجلت فلسطين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد المصابين إلى 484 إصابة.

واكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا إحداها لممرض ثلاثيني من يطا وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية، إصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، إصابة في بيرنبالا شمال غرب القدس لطفل عمره 12 عاما.