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روسيا: لن يكون من السهل على أمريكا منافستنا في مجال التكنولوجيا النووية

04:26 م الجمعة 24 أبريل 2020
روسيا: لن يكون من السهل على أمريكا منافستنا في مجال التكنولوجيا النووية

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا م

موسكو - أ ش أ

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إنه لن يكون من السهل على الولايات المتحدة منافسة روسيا في سوق التكنولوجيا النووية.

وأضاف أوليانوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "فليجربوا، ولكن هذا ليس بالأمر السهل، وذلك مع مراعاة أن "روسآتوم" تقدم مجموعة شاملة من المقترحات لجميع مراحل دورة الوقود النووي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم روسيا شروطا مالية مرنة لتنفيذ هذه العقود الواسعة النطاق. ليس كبلد له مكانة بارزة في مجال الطاقة النووية يمكنه منافسة روسيا".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية أن "الخطط الأمريكية لطرد روسيا من أسواق التكنولوجيا النووية تبدو غريبة، وقال:" من وجهة نظر سياسية، تبدو صياغة مثل هذه المهام على الأقل غريبة وتشير إلى أن صناعة الطاقة الأمريكية لم تدرك بعد الحقائق الجديدة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب في رأيي التركيز على التعاون وليس على المنافسة الشرسة".

وتقول استراتيجية وزارة الطاقة الأمريكية، التي نُشرت في وقت سابق من اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة الأمريكية ستٌخرج روسيا والصين من أسواق التقنيات النووية الموجودة تحت تأثيرهما، وستستعيد مكانتها الرائدة عالميا في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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روسيا التكنولوجيا النووية أمريكا

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