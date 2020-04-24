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إسرائيل تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا

04:22 م الجمعة 24 أبريل 2020
إسرائيل تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا

إسرائيل تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا

تل ابيب- (د ب ا):

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على حزمة من الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتضمنت هذه الإجراءات فتح محلات التجميل والحلاقة ومحلات صرافة ومعارض سيارات وسيعاد فتح المطاعم دون الجلوس فيها وفقط لاخذ الوجبات "تيك يواي"،بحسب هيئة البث الإسرائيلي .

كما صادققت الحكومة على طلب وزارة الرفاه الاجتماعي بعودة الاخصائيين الاجتماعيين الى العمل اعتبارا من الاحد القادم .

وتاتي هذه التسهيلات في اعقاب الاحتجاجات التي وجهها وزراء وارباب العمل واصحاب المشاريع الذين تظاهروا بسبب تردي اوضاعهم الاقتصادية.

كما قررت الحكومة ابقاء القيود على الابتعاد الاجتماعي حتى إلى ما بعد عيد "الاستقلال" يوم الاربعاء المقبل تفاديا لتجمهر المواطنين خلاله كما تم تشديد التعليمات حول ارتداء الكمامات الواقية حيث سيفرض على كل من يخرج من منزله للشوارع دون ارتداء الكمامة غرامة بمبلغ 200 شيكل بدون تحذيره مسبقا.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحالات التسوق الكبيرة المفتوحة علما بأن المجمعات التجارية المسقوفة لن يتم فتحها في الوقت الراهن .

وصاحب كل محل تجاري ملزم بقياس حرارة الزبائن ومساءلتم فيما يخص اعراص المرض كما يلزم المستخدمون في المحال بارتداء الكمامات والقفزات والحفاظ على مسافة مترين بين الزبائن.

وسجلت اسرائيل 14882 إصابة بكورونا و193 حالة وفاة.

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