المبعوث الروسي لأمن المعلومات: واشنطن لم ترد على اقتراحنا بشأن الأمن السيبراني

موسكو - أ ش أ

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ، اليوم الجمعة، بأن واشنطن لم ترد بعد على اقتراح موسكو بإعادة تشكيل مجموعة عمل ثنائية لمواجهة التهديدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال كروتسكيخ لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن مستعدون للتعاون مع جميع البلدان، بما في ذلك من خلال منظور هذا الوباء ومع الولايات المتحدة. ويدرك الأمريكيون هذه المهمة لكنهم حتى الآن مثقلون بحل مشاكلهم الداخلية".

وأشار إلى أنه أثناء المحادثة الهاتفية التي جرت في 17 أبريل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على الأمريكيين استئناف عمل الفريق الروسي الأمريكي الثنائي حول أمن المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي قاطعتها الإدارة الأمريكية السابقة .

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو عرضت مرارا على الإدارة الأمريكية التعاون في مجال الأمن السيبراني، ولكن لم نتلق حتى الآن أي جواب.

وتؤكد روسيا أن الحاجة لتشكيل مجموعة عمل روسية أمريكية مشتركة للأمن المعلوماتي تتزايد يوميا