الكويت: وفاة حالة و215 إصابة جديدة بكورونا

الكويت- ( د ب أ ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 215 حالة إصابةجديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن السند القول إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بالمرض خلال ال24 ساعةالماضية وهي لمقيم من الجنسية البنجلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيامليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة.

وذكر أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 115 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.