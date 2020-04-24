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رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي التعاون الثنائي

02:54 م الجمعة 24 أبريل 2020
رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي التعاون الثنائي

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - أ ش أ

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للسودان وشعبه الشقيق كل تقدم واستقرار.

وأشار البيان إلى أن البرهان أعرب عن تقديره لولي عهد أبوظبي ومشاعره الأخوية الصادقة، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها كل سلام واستقرار وازدهار.

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عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني ولي عهد ابوظبي

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