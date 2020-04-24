ولاية الألمانية تسمح باستئناف الصلوات الجماعية في دور العبادة اعتبارا من 4 مايو

ميونخ- (د ب أ):

رغم استمرار أزمة جائحة كورونا، تعتزم ولاية بافاريا الألمانية السماح باستئناف الصلوات الجماعية في دور العبادة تحت شروط مشددة اعتبارا من 4 مايو المقبل.

وقال رئيس مكتب رئاسة حكومة الولاية، فلوريان هيرمان، اليوم الجمعة أنه يتعين الاستمرار في توخي الحذر والحيطة، مضيفا أنه ليس من المفترض أن ينجم عن الاجتماعات العقائدية أي إصابات جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية العودة إلى الحق الأساسي في الممارسة الدينية.

ومن بين شروط استئناف الصلوات الجماعية في دور العبادة ارتداء غطاء لمنطقة الأنف والفم والتزام التباعد بين الأفراد لمسافة مترين. وينطبق استئناف الصلوات الجماعية على جميع دور العبادة للطوائف المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن بافاريا ليست أول ولاية تستأنف الصلوات الجماعية في دور العبادة، حيث كانت ولاية سكسونيا الأولى في الاستئناف، والذي طبقته بالفعل هذا الأسبوع. وأعلنت ولايات شمال الراين-ويستفاليا وتورينجن وبراندنبورج إعادة فتح دور العبادة أمام المصلين مطلع الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، تعتزم ولاية بافاريا فرض غرامة على المخالفين لقواعد مكافحة جائحة كورونا تصل إلى 5 آلاف يورو، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة حماية الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيحصل على أعلى غرامة أصحاب المتاجر الذين لا يضمنون أن موظفيهم يرتدون أغطية الفم والأنف المطلوبة، بموجب التدابير المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وسيواجه الأشخاص الذين يذهبون إلى المتاجر أو ينتقلون في وسائل النقل العام بدون أغطية الفم والأنف غرامات بقيمة 150 يورو، بحسب الوثيقة.

وتلزم كافة الولايات الألمانية حاليا المواطنين بارتداء اقنعة الوجه الواقية خلال التسوق وداخل المواصلات العامة، وسيبدأ التطبيق في أغلبها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبافاريا هي أكثر الولايات الألمانية تضررا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب به حتى الآن نحو 40 ألف شخص، وأودى الفيروس هناك بحياة 1500 شخص.

وعلى مستوى ألمانيا، تم تسجيل حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 149900 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2400 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5265 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 242 حالة في غضون 24 ساعة.