تعرف على الكاتبة التي تنبأت بوصول ترامب إلى البيت الأبيض قبل عقدين

واشنطن- (بي بي سي):

إنه موسم الحملات الدعائية السابقة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفجأة يبزغ نجم سياسي ذو كاريزما ويبدو الحصان الأسود للسباق، الذي يخوضه تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد".

خصوم هذا الرجل يرونه "منافقا وغوغائيا يعتمد على إثارة حماسة الدهماء". وعندما يبدأ أنصاره في تشكيل مجموعات من الغوغاء وإضرام النار في الآخرين حتى الموت، يدين أفعالهم "بتلك اللهجة المعتدلة، التي تجعل بوسع مؤيديه تفسير كلماته هذه على هواهم". كما أنه يطلق اتهامات دون أي أساس ضد فئات بعينها من الناس، يَصِمَهُم فيها جميعا بأنهم "مغتصبون وتجار للمخدرات"، فضلا عن كونه يحاول بجِد إعادة البلاد إلى "ماضٍ أكثر بساطة" لم يُوجد على أرض الواقع قط.

ربما يبدو لك "السياسي الأمريكي"، الذي تحدثنا عنه في السطور السابقة مألوفا. لكنك قد تُفاجئ لو علمت أنه ليس إلا "عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس أندرو ستيل غاريت"، تلك الشخصية الروائية التي حققت نصرا انتخابيا مدويا، أوصلها إلى البيت الأبيض ضمن أحداث رواية "حكاية رمزية عن المواهب" للكاتبة الأمريكية أوكتافيا إي. باتلر.

وتنتمي الرواية إلى فئة الخيال العلمي، وتدور أحداثها في مستقبل كابوسي. وقد صدرت عام 1998، أي قبل نحو عقدين من تنصيب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة.

وشكلت هذه الرواية - مثلها مثل غالبية أعمال باتلر - تحذيرا من الاتجاه الذي ربما تمضي فيه الولايات المتحدة والإنسانية بأسرها. المفارقة أن الأحداث التي نمر بها حاليا تجاوزت ما تخيلته الكاتبة في جوانب عدة.