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الخارجية الروسية: لافروف يعمل بمبنى الوزارة وفق نظام العزل الذاتي

01:12 م الجمعة 24 أبريل 2020
الخارجية الروسية: لافروف يعمل بمبنى الوزارة وفق نظام العزل الذاتي

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

موسكو - أ ش أ

أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يعمل بمبنى الوزارة وفق نظام العزل الذاتي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ لإذاعة (صدى موسكو) - "إن الوزير لافروف، مثلنا جميعا، يجلس في مبنى وزارة الخارجية في عزلة ذاتية بسبب تفشى فيروس كورونا في روسيا".

وأضافت "أن جميع موظفي الوزارة يعملون بالمبني مع مراعاة نظام العزل الذاتي، ويذهبون إلى منازلهم ليلا ثم يعادون للعمل عبر الفيديو والإنترنت"، مشيرة إلى أن لافروف يُنتظر أن يقوم بعدة مباحثات الأسبوع المقبل عبر الفيديو.. إلا أنها لم تكشف طبيعة هذه المباحثات أو الشخصيات التي سيتباحث معها وزير الخارجية الروسي.

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الخارجية الروسية العزل الذاتي فيروس كورونا سيرجي لافروف

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